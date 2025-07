Protecció civil creix

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El curs preparatori culmina allò previst per la Llei i que es desplega en el reglament aprovat l’any passat, un cos de voluntaris preparat per ajudar en dispositius preventius d’actes públics, en la sensibilització a la ciutadania o en el suport en situacions d’emergència, mentre s’estan produint i per contribuir després a la recuperació de la normalitat. Protecció Civil és un departament que es va impulsar fa menys de dues dècades adscrit al ministeri d’Interior i des de llavors s’ha desenvolupat progressivament, reforçant la presència especialment en tot el que té a veure amb la prevenció, per exemple, amb l’activació d’alertes de tipus meteorològic. L’impuls d’un cos de voluntaris amb la preparació suficient per contribuir a les tasques que pugui demanar el servei és un salt endavant en la preparació del país; amplia les persones amb formació i coneixements per donar un cop de mà quan se les requereixi i els recursos disponibles, sempre sota la premissa del voluntariat i òbviament sota la tutela dels professionals que tenen la capacitació tècnica per gestionar situacions de crisi. Cada cop es fa més evident la necessitat de tenir una ciutadania instruïda en eventuals emergències, l’autoprotecció és un element clau per prevenir riscos i minimitzar les conseqüències, per exemple, d’episodis relacionats amb fenòmens meteorològics que comportin perill. Els missatges de prevenció són una eina indispensable, com ho és que tinguin una capacitat de difusió màxima. El director de Protecció Civil, Cristian Pons, va indicar ahir que el sistema d’alertes massives als telèfons mòbils no serà d’aplicació fins al 2026 atesa la complexitat tècnica. Les noves tecnologies donen una capacitat més que notable d’arribada a la ciutadania, la resident i la que pugui estar de pas a Andorra (un fet que no és menor en un país que rep milions de visitants) i s’han d’aprofitar al màxim. La informació a temps és una arma valuosa perquè la població es pugui salvaguardar. No és alarmisme, és reforçar la seguretat, i els esforços en aquest sentit mai sobren.