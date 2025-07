Els residus que generem

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La xifra global de tones generades va augmentar l’any passat en pràcticament un 14% (fins a les 173.355) a conseqüència de l’activitat de la construcció. Però la fracció urbana, les deixalles generades per les activitats quotidianes de la ciutadania, ha tingut un augment molt més moderat (de l’1,3%, superant de poc les 50.000 tones) malgrat que el context no és especialment favorable per població i visitants. Va ser una de les valoracions positives que va extreure el ministre de Medi Ambient, Guillem Casal; fa quinze anys la brossa generada per habitant sumava 513 quilos anuals i l’any passat es va rebaixar fins als 396. Malgrat que la societat de consum en què vivim és una generadora indubtable de residus, la conscienciació s’ha estès acompanyada de polítiques públiques i especialment en la separació de les deixalles domèstiques. L’any passat van créixer totes les recollides selectives excepte la del vidre, que va disminuir en un 8,5%. És especialment rellevant analitzar quant del que es genera se separa i no va a la bossa comuna, una proporció que el ministeri situa en el 50%, però que pot anar a la baixa per un canvi en la metodologia de càlcul. La fita que valia ahir es queda curta demà perquè hem de ser cada cop més exigents. I Andorra té encara deures per afinar. La fracció orgànica s’ha implantat per a grans productors i és un pas rellevant en un país de serveis, amb una activitat comercial i de restauració notable. Queda obrir aquesta opció a la ciutadania, una possibilitat pendent de com resoldre’n el tractament i sobre la qual es treballa. També s’ha de repensar el model de recollida. El porta a porta és un sistema que s’ha assajat a la capital i Escaldes, i els primers ja van anunciar que no l’ampliarien a més zones de la parròquia per les deficiències detectades. És una alternativa que necessita veïns molt conscienciats perquè tingui èxit i possiblement presenta més dificultats en entorns urbans més massificats. Però és indispensable repensar nous impulsos per avançar en les 3 R: reduir, reciclar i reutilitzar.