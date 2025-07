Ajuda real per comprar

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Govern ha posat sobre la taula una proposta que, si es concreta, pot marcar un punt d’inflexió en la política d’habitatge del país: destinar entre vuit i deu milions d’euros a un programa per facilitar l’accés a la primera vivenda per a joves. La ministra Conxita Marsol va anunciar al programa Parlem-ne que l’objectiu és revertir la situació actual, en què el 70% del mercat es decanta pel lloguer, i fer possible que les noves generacions puguin accedir a la propietat com ho van fer, en el seu moment, les anteriors. El plantejament és ambiciós i respon a una realitat que fa anys que pressiona: l’elevat cost de l’habitatge i la dificultat per reunir l’entrada necessària o assumir les condicions hipotecàries són traves habituals per a la joventut. El programa s’hauria de presentar abans del juny i tot i que els detalls tècnics encara han de definir-se, el plantejament de finançar més interessos i ajudar també amb l’aportació inicial representa un pas endavant respecte a l’actual programa d’avals. És una mesura que demana valentia, com la mateixa ministra va reconèixer, que hauria de venir acompanyada d’una execució rigorosa i d’un seguiment transparent, especialment si es reprodueix el model del pla Renova, amb una partida pressupostària anual que es podria esgotar ràpidament. En paral·lel, la llei òmnibus comença a mostrar efectes concrets amb el retorn d’uns 100 apartaments turístics al mercat ordinari, una dada significativa si es confirma que aquests pisos es destinen realment a lloguer o venda a preus accessibles. Les localitzacions d’aquests habitatges, majoritàriament al Pas de la Casa i a Canillo, apunten una redistribució territorial desigual que caldrà tenir en compte en futures mesures. També comencen a aflorar alguns dels 2.000 pisos buits registrats pel Govern, un indici que les mesures poden tenir efecte. El repte ara és consolidar la tendència i garantir que les polítiques públiques no tan sols mouen el mercat, sinó que milloren les condicions reals d’accés a l’habitatge per a una part de la població que en queda exclosa.