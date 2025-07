Pensions de 1.176 euros

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les dades facilitades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social a tancament del 2024 posen de manifest l’evolució del sistema de pensions en un context de canvis legislatius i reptes demogràfics creixents. El nombre de pensionistes amb més de vint anys cotitzats, que perceben una mitjana de 1.176,24 euros mensuals, arriba a 8.559 persones, de les quals 7.231 resideixen al Principat i 1.328 a l’estranger. Es tracta d’un import que, malgrat superar els 1.100 euros, continua dificultant el dia a dia dels jubilats en un escenari marcat per l’elevat cost de la vida i la inflació sostinguda. El conjunt de perceptors de pensions de jubilació s’eleva fins a 15.181, amb una mitjana general de 781,39 euros mensuals, una xifra que reflecteix un augment significatiu respecte d’anys anteriors. El sistema continua preveient pensions per a persones amb menys de vint anys cotitzats, que reben 271,14 euros de mitjana, i en aquest cas la majoria dels beneficiaris viuen fora d’Andorra. Aquesta tendència estable evidencia la mobilitat laboral i la importància dels convenis internacionals en matèria de seguretat social. Des del 2014 s’han introduït modificacions que permeten accedir a la jubilació amb quinze anys cotitzats, i també es preveu la capitalització parcial per trajectòries laborals més curtes. La branca de jubilació va tancar l’any amb 15.875 beneficiaris, mentre que el total de pensionistes de la CASS és de 21.021, incloent-hi pensions de viduïtat, orfandat i invalidesa. La mitjana global mensual d’aquestes prestacions és de 782,78 euros. Les dades també revelen que la taxa de dependència se situa en 3,23, una xifra que mostra una lleugera disminució respecte al 2023 i que indica un repte progressiu per al manteniment de l’equilibri financer del sistema públic de pensions. Cal destacar que la pensió mitjana general ha crescut 98,59 euros en un any, impulsada per la necessitat d’adaptació a l’augment del cost de la vida i les demandes socials per garantir el poder adquisitiu dels jubilats. Aquest increment ha de ser sostingut i revisat regularment per evitar l’empobriment dels col·lectius més vulnerables en un context d’inflació. El debat sobre la sostenibilitat del sistema i l’adequació de les pensions es perfila com un dels eixos centrals de la política social dels pròxims anys.