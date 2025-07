La banca consolida la fortalesa

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els resultats presentats per Andorran Banking sobre l’exercici del 2024 mostren una evolució positiva del sector financer andorrà, amb uns beneficis agregats de 175 milions d’euros, que representen un increment del 7% respecte a l’any anterior. Aquest augment s’explica, segons la patronal, per l’increment dels ingressos associats als tipus d’interès i per la capacitat d’adaptació de les entitats a les noves condicions de mercat i a les necessitats de la clientela. Els recursos gestionats han crescut fins als 91.090 milions d’euros, amb un augment destacat dels dipòsits del 17%, mentre que els principals indicadors de rendibilitat i solvència es mantenen, segons l’associació, per damunt de la mitjana europea. Amb una rendibilitat (ROE) del 10,7%, una ràtio de solvència del 17% i una ràtio de liquiditat del 278%, les dades apunten a un model de negoci que combina sostenibilitat, diversificació i capacitat d’implantació territorial. La morositat s’ha reduït fins a l’1,8%, un nou mínim històric, i es destaca l’aplicació d’una política prudent de concessió i seguiment del risc de crèdit, així com una evolució macroeconòmica favorable. En paral·lel, el sector bancari referma el paper com a motor econòmic amb un volum de finançament de 5.000 milions d’euros, un 6% més que l’any anterior, xifra que representa el 140% del PIB i que reflecteix una implicació directa en el dinamisme empresarial i familiar del país. Dins d’aquest volum, es van subscriure 769 hipoteques per valor de 412 milions i es van concedir préstecs per a empreses i particulars per un total de 635 milions. A més, l’increment del 7% en els pagaments amb targetes, fins als 1.798 milions, reforça la seva implicació en la dinàmica del consum i en la modernització dels hàbits financers. En la valoració final, la directora general d’Andorran Banking, Esther Puigcercós, va destacar la solidesa de capital de les entitats i la importància d’un sector robust per impulsar la competitivitat i acompanyar el creixement de l’economia del país, en una conjuntura en què la confiança i l’estabilitat esdevenen factors clau per al desenvolupament sostenible.