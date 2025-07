Nova estratègia turística

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra Turisme ha fet un pas decidit cap a la internacionalització de la marca país amb una nova estratègia de promoció centrada exclusivament en canals digitals per al mercat americà, posant el focus en països com els Estats Units, el Canadà, Mèxic i el Brasil. Aquesta aposta per expandir horitzons més enllà d’Europa, mitjançant col·laboracions amb mitjans de prestigi com National Geographic, Disney, Warner Bros o la CNN, evidencia la voluntat de posicionar Andorra com a destinació de qualitat i experiències úniques, aprofitant l’altitud, la natura i una oferta estival cada vegada més completa. L’objectiu d’arribar a un públic més exigent i de poder adquisitiu elevat queda reforçat per l’ús del lema Eleva la teva experiència, que busca connectar amb les emocions dels viatgers i transmetre la idea d’un turisme vivencial, en sintonia amb les tendències globals del sector. La incorporació per primera vegada de campanyes televisives a nou països europeus amb cadenes com la BBC i SkyTV també demostra una voluntat clara d’obrir nous canals i consolidar la presència andorrana en mercats ja madurs. Amb un pressupost de 2,9 milions d’euros, lleugerament superior al de l’any anterior, la campanya es planteja l’ambició de mantenir el ritme de creixement turístic, amb un augment esperat d’entre el 2% i el 3% de visitants per a l’estiu. Les xifres assolides els darrers anys –amb pics que superen els 400.000 turistes estivals– confirmen l’èxit de les polítiques de desestacionalització i diversificació. La combinació d’actius com el Cirque du Soleil, el cicloturisme amb la Clàssica Andorra i el retorn de la Vuelta reforça aquesta aposta pel turisme actiu, familiar i cultural. Tanmateix, aquest nou model exigeix un equilibri delicat entre creixement i sostenibilitat, amb especial atenció a la capacitat d’allotjament, la conservació de l’entorn i la convivència amb la població local. La qualitat per sobre de la quantitat és un discurs necessari, però cal que vagi acompanyat d’accions coherents i estructurals perquè la marca Andorra es consolidi no tan sols com a destí d’experiències, sinó com a referent de gestió turística intel·ligent i respectuosa.