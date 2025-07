Els efectes del ‘roaming’

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha tornat a presentar uns resultats econòmics molt positius, amb un benefici net de 26,8 milions d’euros, que supera amb escreix les previsions inicials. Aquesta dada confirma la solidesa financera de la parapública, però torna a posar damunt la taula un debat necessari sobre el model de negoci i la seva sostenibilitat futura. La caiguda dels ingressos provinents del roaming, que continuen sent una de les principals fonts de finançament de la companyia, és un indicador que no pot ser ignorat i que obliga a reflexionar sobre com s’afrontarà la progressiva pèrdua d’aquest recurs en un escenari cada cop més regulat i digitalitzat. L’11,7% de davallada interanual confirma que el descens no és circumstancial, sinó estructural, i que l’aposta per la diversificació de serveis domèstics, per bé que encertada, encara ha de consolidar-se com a pilar alternatiu sòlid. En aquest sentit, l’augment de la contractació de serveis per part de particulars, empreses i autònoms és una bona notícia i reflecteix l’efectivitat de les estratègies comercials aplicades, però no pot fer oblidar la necessitat d’un debat més ampli sobre el paper que ha de tenir Andorra Telecom com a eina de país. La companyia ha fet esforços destacats en àmbits com la protecció digital de la infància o el desplegament tecnològic, amb la nova xarxa de fibra 10 GPON i la implantació d’eines d’intel·ligència artificial. Tot i així, continua pendent una reflexió política i estratègica sobre fins a quin punt cal prioritzar la rendibilitat econòmica o bé ampliar el seu paper com a agent vertebrador de l’accés universal i equitatiu a la connectivitat. El pla de prejubilacions aprovat aquest any és un moviment rellevant, que caldrà avaluar amb detall per garantir que l’adaptació als nous reptes tecnològics no es faci a costa de perdre experiència i coneixement acumulat. En definitiva, els bons resultats permeten mirar el futur amb optimisme, però també obliguen a no caure en l’autocomplaença i a actuar amb previsió i ambició per assegurar que Andorra Telecom continuï sent una eina útil, sostenible i al servei de l’interès general.