El tancament dels comptes del 2024, amb un superàvit de 46 milions d’euros, suposa una notícia destacada que mereix ser valorada en la seva justa mesura. No tan sols s’ha capgirat una previsió inicial de dèficit de 33 milions, sinó que s’ha assolit una de les xifres positives més elevades dels últims anys, només superada pel rècord del 2022. Aquest resultat no és fruit de la casualitat, sinó d’una combinació d’ingressos que han superat les previsions en un 9% i una contenció de la despesa que ha permès reduir el funcionament en un 1%, la despesa de capital en un 17% i la financera en un 2%. El context econòmic ha estat més favorable del que es podia anticipar i la recaptació fiscal s’ha vist impulsada per l’increment de l’activitat econòmica, no per un augment de la pressió impositiva, un detall que també cal remarcar. Impostos com el de societats, l’IRPF, l’IGI o la taxa al consum han experimentat creixements de dos dígits, fet que reflecteix una economia més dinàmica i una major capacitat de generar riquesa. A tot això s’afegeix la progressiva reducció del nivell d’endeutament, situat ara en el 31,80% del PIB, la xifra més baixa dels darrers set anys, amb la previsió d’acabar la legislatura per sota del 30%. En comparació amb els veïns europeus, el marge fiscal d’Andorra és envejable i dona marge de maniobra davant d’eventualitats futures. Ara bé, també cal posar en context que aquest superàvit es produeix, en part, per la menor execució de la despesa d’inversió, sovint lligada a projectes d’infraestructura que no arriben a temps o que finalment costen menys del previst, una realitat recurrent en la gestió pública. La bona situació actual no hauria de portar a l’autocomplaença, sinó a reforçar una cultura de responsabilitat fiscal, eficiència en la despesa i planificació estratègica de les inversions. Caldrà veure quina destinació tindran aquests 46 milions, però el debat hauria d’enfocar-se a com poden contribuir a reforçar el país a mitjà i llarg termini, ja sigui a través de reducció de deute, estalvi o inversió productiva.