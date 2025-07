Evolució positiva de l’economia

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’economia andorrana va tancar el 2024 amb una evolució positiva que confirma l’estabilització del creixement després de la crisi de la covid-19. El creixement del PIB real, xifrat en un 3,4%, és notable i reflecteix una activitat sostinguda en diversos sectors clau. La construcció lidera amb força aquest dinamisme, amb un augment real del 7,6% i una trajectòria de recuperació clara des del 2016. També el sector industrial mostra signes de consolidació, amb un creixement del 3,4% que reforça el seu paper dins una economia tradicionalment orientada als serveis. Aquest bon comportament general, però, contrasta amb la feblesa d’un dels motors històrics del país: el turisme. El subsector que agrupa el comerç, l’hostaleria, el transport i les comunicacions, vinculat estretament a la despesa turística, tan sols ha crescut un 0,5%. Aquesta dada és especialment rellevant si es té en compte que aquest bloc representa gairebé el 28% del valor afegit brut. El turisme, tot i mantenir el pes estructural, mostra símptomes de desacceleració que poden tenir diverses causes: l’impacte de la inflació, la contenció del consum intern o un canvi de patrons en la despesa dels visitants. El fet que les variacions interanuals d’aquest subsector s’hagin mantingut positives però molt moderades al llarg de tot l’any reforça aquesta percepció. En paral·lel, el conjunt del sector serveis manté un comportament diversificat, amb creixements del 4,2% en les activitats financeres, immobiliàries i professionals, que ja representen el 38% del VAB. També les administracions públiques, l’educació, la sanitat i els serveis socials i personals han registrat un increment d’un 1,5%, reforçant la seva aportació dins un teixit econòmic en què el sector públic consolida el seu pes. El PIB nominal, per la seva banda, arriba als 3.732 milions d’euros, amb un increment del 6,6%, mentre que el PIB per càpita també creix, situant-se en 42.853 euros en termes nominals i 34.313 en termes reals. Aquestes dades apunten un cicle de creixement moderat, però sostingut, que combina estabilitat amb desequilibris sectorials. El repte per als pròxims anys és clar: mantenir la inèrcia positiva de la construcció i dels serveis professionals, alhora que es busca reactivar el dinamisme del sector turístic, que continua sent un dels pilars de l’economia nacional.