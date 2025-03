Un altre pas endavant

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Andorra no pot tenir l’estructura hospitalària que permeti tractar les necessitats mèdiques de tots els pacients, però sí que ha d’aspirar a oferir la cartera de serveis més àmplia d’acord amb criteris sanitaris i d’eficiència. L’arrencada de l’any ha suposat un avenç molt significatiu, amb la incorporació de la cirurgia de càncer de mama, i ahir el ministeri de Salut i el SAAS van anunciar en una nota de premsa conjunta la convocatòria d’un concurs per adequar uns espais al centre sanitari on s’instal·larà la màquina que permetrà realitzar intervencions cardiovasculars bàsiques, com ara la col·locació de marcapassos o d’un stent intracoronari simple. Processos no complexos, però que a Andorra no es fan, amb la qual cosa els pacients han de recórrer a hospitals forans. Segons els càlculs facilitats, es considera que es podran fer unes 400 intervencions anuals, una xifra gens menyspreable de persones que, un cop finalitzin els treballs, podran tractar-se al costat de casa. L’ampliació de les tècniques a realitzar a Andorra suposa estalviar un trasbals als pacients i els familiars que els han d’acompanyar. També per a la CASS, que ja no ha d’assumir aquests desplaçaments. Però hi ha d’altres arestes en novetats mèdiques d’aquest tipus. Un hospital amb unes possibilitats de procediments més amplis és també un hospital més atractiu per treballar-hi. L’actual mancança global de metges obliga a respensar en global què fer per captar titulats en un entorn de forta competència i l’aspecte de carrera professional és essencial. L’hospital afronta una ampliació perquè els espais ja estan molt tensionats i és necessari guanyar superfície. Serà el moment de plantejar què es pot fer de més. L’estructura del sistema sanitari andorrà facilita l’assistència als millors hospitals de referència de l’entorn, però l’aspiració de la direcció del SAAS ha de ser la de dotar l’hospital de les màximes prestacions d’un centre de la seva mida i amb el seu públic objectiu. Un procediment mèdic que es pugui fer al país és un guany per al pacient i per al sistema.