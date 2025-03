Jocs, vint anys després

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Queden dos mesos perquè arrenqui la cita esportiva, les instal·lacions culminen la preparació per acollir les proves, l’organització se centra en la logística i es presenten els primers detalls en públic per implicar la ciutadania en un esdeveniment que feia tot just vint anys que no es veia al país. La ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, i la presidenta del comitè organitzador de la cita esportiva, Anna Garcia, van comparèixer ahir per revelar detalls, com ara la mascota que simbolitzarà l’esdeveniment, un tamarro molt similar –aquí s’ha innovat poc– al que ja va representar els Jocs de l’any 1991 i encara per batejar. També es va anunciar el pressupost, 4,5 milions d’euros, i el preu de l’entrada de la cerimònia d’obertura: un tiquet més econòmic que fa dues dècades amb la voluntat d’arribar al màxim de gent. El pressupost es manté en línies similars al de llavors, advocant per la contenció, segons es va assegurar. Els esportistes són els grans protagonistes, amb el repte de fer els millors resultats a casa i engrandir el balanç de medalles. El bon moment del planter nacional en disciplines com ara l’atletisme, el tennis o la natació conviden a l’optimisme. Són uns Jocs a petita escala, però una oportunitat per a les federacions per demostrar la feina que s’impulsa amb mitjans sovint minsos per preparar els participants. Els resultats esportius se sotmeten a examen, però sent els amfitrions és cabdal superar l’avaluació de l’organització. Seran unes dues mil persones que es mouran pel país aquests dies, 1.151 esportistes que testaran les instal·lacions per entrenar i per competir i hi ha hagut temps suficient perquè tot estigui en un estat òptim. El Comunal és l’equipament que més s’ha fet esperar, també el més necessitat d’obres, i ara els treballs avancen. L’organització també té el repte d’arrossegar el màxim de gent. Ha de ser una cita popular, que animi els ciutadans a acudir a les competicions o a sumar-se a les cerimònies d’obertura i clausura. De moment, ja hi ha 825 voluntaris, una xifra molt més alta que l’esperada.