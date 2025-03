Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat un increment del 7,5% en els honoraris dels advocats del torn d’ofici i de guàrdia, en resposta a una demanda reiterada del col·lectiu, que ja considerava insuficient l’augment del 6% aplicat el gener de l’any passat. L’alça afecta diverses modalitats de serveis, des de la defensa i assistència tècnica en torn de guàrdia davant la policia, batlles i tribunals, fins als processos civils, penals i administratius. L’anunci el va fer el portaveu de l’executiu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què també es van exposar altres modificacions del reglament del dret a la defensa i l’assistència tècnica lletrades per garantir una aplicació més equitativa del sistema. L’objectiu és que qualsevol persona que vulgui constituir-se com a acusació privada o particular pugui accedir a l’assistència jurídica gratuïta, independentment de si la Fiscalia actua com a acusació pública. Fins ara, aquest dret només s’aplicava en casos de violència de gènere i tràfic d’éssers humans, fet que limitava l’accés a una representació legal adequada en altres supòsits. La reforma també introdueix un límit de tres sol·licituds d’assistència gratuïta en un període de dotze mesos per evitar abusos i garantir-ne un ús responsable. Segons Casal, l’actual estructura del Col·legi d’Advocats permetrà assumir aquestes noves condicions sense problemes de personal, però no va poder concretar quin serà l’impacte econòmic per a les arques públiques. Aquesta mesura busca equilibrar la retribució dels professionals amb la necessitat de garantir un accés efectiu a la justícia per a tothom, tot i que caldrà veure si l’increment satisfà el sector o si es mantenen les demandes de millora en les condicions del servei. En aquest sentit, els advocats han reclamat en reiterades ocasions que la retribució s’ajusti millor a la càrrega de treball real i a la complexitat dels casos que assumeixen dins del torn d’ofici.