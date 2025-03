Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El camí cap a la signatura del primer conveni sectorial d’Andorra representa un pas endavant en la regulació de les condicions laborals i podria marcar un precedent per a altres sectors. El fet que tres empreses de seguretat privada i la Unió Sindical d’Andorra hagin acordat treballar conjuntament en l’elaboració d’un conveni que reguli la professió suposa un avenç en un país on fins ara només existien convenis col·lectius d’empresa. La creació d’un marc normatiu que estableixi condicions equitatives per a tots els treballadors d’un mateix sector és habitual a Europa, però a Andorra encara és una excepció. La necessitat de posar fi a la competència deslleial entre empreses, garantir sous dignes i condicions laborals justes són els principals arguments que donen sentit a aquest conveni. El sector de la seguretat privada, fins ara marcat per la disparitat de salaris i l’absència de regles comunes, es podria beneficiar d’una regulació que permeti competir per qualitat i serveis, i no per la rebaixa de costos a costa dels treballadors. No obstant això, encara queda camí per recórrer. La designació de delegats de personal, la negociació entre empreses i sindicats, i la definició de les condicions que afectaran tots els vigilants de seguretat són passos fonamentals perquè el conveni arribi a bon port. La resistència d’una part del sector a sumar-se a la iniciativa per por a les represàlies demostra que la cultura laboral andorrana encara està lluny d’acceptar la negociació col·lectiva com una eina de millora per a empreses i treballadors. La proposta de fixar un salari mínim de 1.500 euros per als vigilants o d’establir regles sobre l’antiguitat i la formació és un reflex de les mancances existents. L’èxit d’aquest conveni dependrà de la voluntat de les parts implicades i de la seva capacitat per arribar a acords que beneficiïn el conjunt del sector. Si prospera, podria ser el precedent necessari perquè altres sectors amb condicions laborals precàries com el comerç, la construcció o l’hoteleria avancin en la mateixa direcció.