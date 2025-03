Les queixes del rugbi

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El conflicte per l’ús de l’Estadi Nacional entre el rugbi i l’FC Andorra segueix ben viu i es manté com un dels debats esportius més candents del país. La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) i el VPC han reiterat la posició unitària de tornar a l’Estadi Nacional després del 30 de juny amb gespa artificial, ja que, segons el vicepresident, Albert Calvó, aquesta és la condició indispensable per garantir la continuïtat de l’esport de l’oval al Principat. Les crítiques de Calvó s’han dirigit especialment a Gerard Piqué, propietari de l’FC Andorra, a qui acusa de menysprear el rugbi i de no tenir mai la voluntat real de construir un nou estadi per al club tricolor, tot i els diversos projectes anunciats a Encamp i la Borda Mateu. Malgrat això, el debat no tan sols involucra els dos esports, sinó també el Govern, que es troba en la posició de decidir com s’han de gestionar les infraestructures esportives per donar resposta a les necessitats de totes les disciplines. La possibilitat que l’executiu ajudi a finançar el lloguer de l’estadi de la FAF per a l’FC Andorra tampoc no convenç la Federació de Rugbi, que considera que aquests recursos podrien destinar-se a altres prioritats del país. Així, el conflicte es manté obert mentre persisteix la incertesa sobre la futura ubicació del club tricolor i sobre si el compromís adquirit amb el rugbi es complirà. Calvó es mostra confiat que el Govern respectarà els acords, però alhora expressa la seva desconfiança en possibles moviments en contra del retorn del rugbi a l’Estadi Nacional, alertant que encara hi ha actors que no han fet públic el seu posicionament. La decisió final, doncs, dependrà de com l’executiu resolgui aquest pols, en el qual conflueixen interessos esportius, institucionals i econòmics, i que determinarà el futur de les dues disciplines al país, amb una resolució que hauria d’arribar en els pròxims mesos per evitar tensions més grans entre les parts implicades.