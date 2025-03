Origen de les importacions

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Les dades d’importacions del 2024 confirmen la tendència de dependència d’Andorra respecte a Espanya, tot i que amb una davallada significativa del seu pes en el total. Amb un 59,1% del volum total, Espanya continua sent el principal proveïdor del país, però perd 5,2 punts percentuals respecte al 2023, un descens que feia dècades que no es registrava i que podria indicar un canvi de cicle. França, el segon país amb més pes en les importacions, aconsegueix frenar la caiguda que patia des dels anys 90 i incrementa lleugerament la seva quota fins al 10,8%, un petit avanç que trenca una tendència de dècades. El total de mercaderies importades el 2024 arriba als 1.838 milions d’euros, la segona millor dada històrica després dels 1.843 milions del 2023, una xifra rècord. Darrere d’Espanya i França, Alemanya es consolida en tercera posició amb un 8,2% del volum total i un creixement del 2,4% respecte a l’any anterior. També augmenta la presència d’Itàlia, amb un 3,8% del total, i de la Xina, que es manté com el cinquè proveïdor amb un 3,3%. El Regne Unit, Suïssa i els Estats Units completen la llista dels principals orígens de les mercaderies. La pèrdua de pes d’Espanya es pot explicar per diversos factors, com la diversificació dels proveïdors, els canvis en les cadenes de distribució i els costos logístics, que poden haver influït en la reorientació d’algunes importacions. En el cas de França, la millora de la seva quota podria respondre a un estancament en la seva pèrdua d’influència després de dècades de retrocés. La situació actual contrasta amb la de fa 30 anys, quan les importacions estaven gairebé equilibrades entre els dos països veïns. Amb el pas del temps, Espanya ha guanyat terreny per qüestions de proximitat, costos i infraestructures, mentre que França ha anat cedint posicions de manera progressiva. Tot i això, la seva recuperació parcial el 2024 suggereix que el mercat andorrà es troba en un moment de reequilibri, amb una aposta creixent per la diversificació en l’origen de les importacions per garantir més estabilitat econòmica.