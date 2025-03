Augmentar la natalitat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els joves andorrans veuen cada cop més llunyana la possibilitat de tenir fills, condicionats per factors com els horaris laborals, la bretxa salarial i la crisi de l’habitatge. La manca de conciliació dificulta la criança, especialment en un país on el sector terciari exigeix llargues jornades. La reducció d’hores de treball, una opció més estesa en països veïns, podria ser una solució, però a Andorra encara és una realitat poc habitual. A això s’hi afegeix el preu de l’habitatge, que impedeix a moltes parelles establir-se amb seguretat, i els salaris, que no evolucionen al mateix ritme que el cost de vida. La taxa de fecunditat entre els 15 i els 29 anys ha caigut a un 15,3, la segona xifra més baixa de la sèrie històrica, quan fa onze anys era del 30%. El model de família també ha canviat i cada cop són més habituals les criances monomaternals o les parelles que ajornen la decisió de tenir fills fins als 34 anys, quan la situació econòmica i social és més estable. La baixa de paternitat de 20 setmanes, una mesura que es podria impulsar, ajudaria a repartir les responsabilitats i fomentaria la natalitat, una qüestió clau per al futur del país. Actualment, la diferència entre les quatre setmanes de baixa dels pares i les 20 de les mares evidencia un desequilibri que cal corregir. La bretxa salarial també continua sent una assignatura pendent, i establir criteris objectius basats en experiència i qualificacions, com proposen els sindicats, podria ser una via per combatre-la. Sense polítiques clares de suport a la natalitat, la tendència demogràfica seguirà a la baixa, amb conseqüències econòmiques i socials a mitjà i llarg termini. Un país que no facilita als joves les condicions per formar una família ha d’assumir un envelliment progressiu de la població i una pèrdua de capital humà que pot comprometre el seu futur. Garantir habitatge accessible, sous dignes i mesures reals de conciliació no és només una necessitat social, sinó també econòmica. Si el model actual no es corregeix, Andorra corre el risc de convertir-se en un país on tenir fills sigui un privilegi reservat a uns pocs.