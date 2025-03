El projecte de Ganyet

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’ambiciós projecte de cooperació transfronterera que proposa l’exalcalde de la Seu d’Urgell, Joan Ganyet, és una oportunitat per reforçar els vincles entre Andorra, l’Alt Pirineu i Aran i l’Arieja, amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament d’un territori que, per separat, té un pes relatiu molt baix en els grans centres de decisió. La creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial podria facilitar tenir més influència a Brussel·les i als governs estatals per aconseguir millores en infraestructures, mobilitat i serveis. La connexió ferroviària entre Andorra i l’Alt Urgell és un dels projectes més destacats d’aquest marc de col·laboració i resoldria una part dels problemes derivats de la dependència del vehicle privat i de la necessitat d’una mobilitat més sostenible. Ara bé, la proposta també planteja interrogants sobre el seu encaix amb la realitat política i administrativa d’Andorra i les seves relacions amb els veïns. Ganyet insisteix en la necessitat que cada territori assumeixi els seus propis reptes, especialment pel que fa a la crisi de l’habitatge, i rebutja convertir la Seu d’Urgell en una ciutat dormitori, un fenomen que ja es percep a l’Alt Urgell per l’efecte de l’alt cost de la vida al Principat. L’entesa en infraestructures i mobilitat ha de ser una prioritat, però sense traslladar responsabilitats d’un territori a un altre. La clau de l’èxit d’aquesta iniciativa serà trobar un equilibri entre la col·laboració necessària per al desenvolupament comú i el respecte a les singularitats i prioritats de cada territori, evitant una dependència que pugui generar tensions. Amb una estratègia clara i una estructura de governança àgil, aquest model de cooperació pot esdevenir una eina eficaç per reforçar la veu dels Pirineus davant les institucions europees i estatals i aconseguir millores concretes en infraestructures, serveis i economia. El repte és establir una coordinació eficient que beneficiï totes les parts sense generar desequilibris ni friccions innecessàries, i garantir un futur més cohesionat i sostenible per a la regió.