Baixes a Andorra Telecom

El pla de baixes incentivades d’Andorra Telecom s’ha tancat amb la sortida voluntària de 28 treballadors, un 68% dels que complien els requisits establerts i un 11% del total de la plantilla. Aquesta reestructuració, que el Diari d’Andorra va avançar a principi d’any, respon a la necessitat d’adaptació als nous desafiaments del sector tecnològic i a la voluntat de la companyia de reconèixer la trajectòria dels empleats més veterans. L’empresa ha garantit als treballadors sortints el 60% del salari fix fins a la jubilació i el pagament de les cotitzacions socials, una mesura que assegura estabilitat als afectats. Tot i que algunes posicions seran cobertes, d’altres s’amortitzaran amb reorganització interna per tal d’ajustar els recursos a les prioritats actuals de la companyia. El procés de desvinculació s’allargarà fins al 31 de maig, amb quatre excepcions per motius operatius, i la mitjana d’edat dels que pleguen és de 60 anys, amb 32 de servei. La mesura és d’un impacte considerable en una plantilla que actualment suma 258 treballadors, una xifra ja inferior a la mitjana del 2023, fet que evidencia una política de contenció de la massa salarial per tal de garantir la viabilitat del model empresarial. Tot i que la companyia ha qualificat aquest pla com a excepcional i no preveu repetir-lo a curt termini, la implementació s’insereix en una estratègia més àmplia d’optimització de recursos en un sector marcat per l’evolució constant i la competitivitat. L’aposta per la captació i retenció de talent es combina amb mesures d’estalvi, com ara la no renovació de llocs de treball no considerats estratègics en un escenari de transformació digital. La despesa prevista en retribucions per al 2025 s’eleva a 16,8 milions d’euros, incloent-hi 617.000 euros en pensions i plans de jubilació, així com prop de 392.000 euros en formació, beneficis socials i altres complements destinats a la plantilla. La direcció manté que la sostenibilitat financera i la transformació tecnològica de la companyia exigeixen una gestió flexible i una estructura més ajustada a les noves necessitats del mercat, amb l’objectiu de garantir-ne la competitivitat i el creixement a llarg termini.