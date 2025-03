Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

L’estudi de capacitat de càrrega turística (ECCT) presentat per Govern posa sobre la taula una realitat inqüestionable: Andorra té marge per créixer en nombre de turistes, però la seva gestió ha de ser més intel·ligent i sostenible. Els 9,6 milions de visitants anuals podrien augmentar en temporada baixa sense comprometre la qualitat de l’experiència ni la capacitat del país. Tanmateix, l’estudi també evidencia que en determinats moments i espais, com la Vall d’Incles o els llacs de Tristaina, la sobrecàrrega turística ja és una realitat. L’opció de limitar-ne l’accés mitjançant quotes o tiquets és una mesura que cal estudiar, però que per si sola no serà suficient. La solució passa per la diversificació de l’oferta i per distribuir millor els fluxos de visitants al llarg de l’any i del territori. El Govern ha d’apostar per una estratègia global que combini incentius per al turisme de qualitat, el foment de nous atractius en èpoques menys concorregudes i una gestió més eficient de les infraestructures. Caldrà implicar els comuns en aquest objectiu i reforçar la coordinació per evitar mesures aïllades que no solucionin el problema de fons. L’habitatge turístic també és un element clau en aquesta equació. La reducció del nombre de llits disponible per l’entrada en vigor de la nova legislació marcarà un punt d’inflexió, i la rehabilitació o construcció d’allotjaments de gamma alta a les parròquies menys saturades podria ser una via per equilibrar l’oferta. L’estudi constata que l’aigua i la mobilitat són els dos grans reptes que el país haurà d’afrontar si es vol garantir un turisme sostenible. Ignorar aquestes advertències seria hipotecar el futur. L’atractiu d’Andorra rau en la seva naturalesa i qualitat de vida, i assegurar la seva preservació és la millor inversió possible. Un model de creixement descontrolat posaria en risc aquest equilibri i tindria conseqüències irreversibles en la qualitat de vida dels residents i en la imatge del país com a destinació de referència.