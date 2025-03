Pas endavant a l’hospital

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha fet un pas endavant en el tractament del càncer de mama, amb la incorporació del ginecòleg Martín Espinosa, especialista de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Des del gener s’han fet vuit operacions i es preveu continuar amb més intervencions. L’arribada d’Espinosa permet introduir a Andorra tècniques quirúrgiques mínimament invasives que fins ara no es practicaven, com ara la cirurgia guiada per ecografia per extreure el tumor amb precisió i minimitzar danys als teixits sans. A més, el metge està traslladant aquest coneixement als professionals andorrans perquè puguin aplicar-lo en el futur, fet que representa una millora estructural en l’abordatge de la malaltia. Un dels principals obstacles per fer aquesta mena de cirurgia era la manca d’un servei de medicina nuclear per detectar els ganglis sentinella, però la direcció del SAAS ha apostat per un producte alternatiu que permet dur a terme la tècnica sense recórrer a hospitals externs. La capacitat de fer aquests tractaments al país evita que les pacients hagin de desplaçar-se a l’estranger, fet que no tan sols facilita el seguiment mèdic, sinó que redueix l’impacte emocional de la malaltia, ja que poden comptar amb el suport familiar sense haver de marxar. L’objectiu és consolidar un equip multidisciplinari dins d’Andorra que garanteixi una atenció integral i actualitzada per a les afectades per aquesta patologia. Espinosa destaca la importància de treballar en un entorn coordinat en què ginecòlegs, oncòlegs i altres especialistes col·laborin per personalitzar cada cas i oferir el millor tractament possible. L’evolució de la cirurgia ha permès reduir notablement el temps de recuperació i millorar la qualitat de vida de les pacients, que en molts casos poden reprendre la rutina en qüestió de dues setmanes. L’aposta del SAAS per portar especialistes de prestigi i introduir tècniques innovadores és necessària per garantir que Andorra disposi d’una sanitat de primer nivell i que els pacients no es vegin forçats a buscar solucions fora. La clau, però, serà consolidar aquest model i formar els professionals locals perquè aquestes millores no siguin només una solució puntual, sinó una transformació a llarg termini del sistema sanitari.