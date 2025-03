Els reptes dels bombers

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Els rescats derivats de la imprudència continuen generant una despesa elevada per al cos de bombers, amb un total de 100.000 euros reclamats, dels quals només se n’han pogut cobrar 20.000. Aquesta realitat posa de manifest la dificultat de fer efectiu el cobrament de serveis costosos, especialment quan impliquen estrangers o persones de difícil localització. Tal com va assenyalar el director del cos, Jordi Farré, un 50% dels imports pendents són pràcticament irrecuperables i un 30% dels que són reclamables encara estan en tràmit de cobrament. El debat sobre la responsabilitat econòmica d’aquests rescats no és nou, però sí que esdevé cada cop més rellevant, especialment en un país on el turisme de muntanya és una de les activitats principals i on sovint es cometen negligències que acaben requerint intervencions aèries de gran cost. El rescat en helicòpter pot suposar un desemborsament de fins a 6.800 euros per hora. Aquestes xifres haurien de servir com a element dissuasiu per als que, de manera temerària, es posen en situacions de risc evitable. Més enllà dels costos econòmics, també és essencial recordar que cada intervenció mobilitza recursos i professionals que podrien ser necessaris per a altres emergències. En paral·lel, la imminent jubilació d’un 25% de la plantilla de bombers obliga a una planificació rigorosa per garantir la continuïtat del servei amb l’expertesa necessària. Enguany es cobriran nou places per suplir aquestes jubilacions i s’ampliarà el cos amb tres efectius més, una xifra que, tot i ser positiva, no ha de ser un fre a una futura revisió de necessitats. La ministra d’Interior, Ester Molné, ha garantit que cada jubilació serà reemplaçada immediatament, però també ha admès que l’augment de la plantilla dependrà de les possibilitats pressupostàries. La incorporació de nous bombers, a més, suposa un desafiament formatiu, atès que el procés de selecció és llarg i exigent. Aquesta renovació del cos, però, és inajornable per mantenir la qualitat d’un servei essencial per a la seguretat del país. La realitat és clara: la gestió dels rescats i el relleu generacional dels bombers són dos reptes que han de ser abordats amb responsabilitat i visió de futur.