Suspens de les tauletes

L’ús de dispositius digitals a l’aula ha estat motiu de debat des de la seva implementació, però les dades de l’enquesta presentada pel ministeri d’Educació deixen clar que el model actual, basat en tauletes Apple propietat dels alumnes, genera més inconvenients que avantatges, segons el professorat de segona ensenyança. Amb un 82,3% dels docents que consideren excessiu el temps destinat als dispositius digitals i un 69% que creu que el model actual presenta més desavantatges que beneficis, queda en evidència que la tecnologia, si bé imprescindible en l’educació moderna, necessita una regulació més estricta i eines de control eficaces per garantir el seu ús pedagògic. La impossibilitat de supervisió per part dels mestres sobre les aplicacions instal·lades i l’accés lliure a múltiples funcionalitats converteixen les tauletes en un factor de distracció més que en una eina d’aprenentatge, fet que ha portat el Govern a optar per un canvi de model amb la introducció dels Chromebooks, que permetran un control més gran per part del centre educatiu. El debat sobre si aquest canvi suposa un pas enrere és estèril, ja que el que realment importa és garantir un ús adequat de la tecnologia, fent-la servir quan hi ha un propòsit pedagògic clar i evitant que esdevingui un element que distregui més que no pas ajudi. Si bé el 71,5% dels estudiants de primer cicle de segona ensenyança consideren que el temps d’ús de dispositius digitals a classe és adequat, el fet que un 63% dels alumnes de segon cicle admetin que es distreuen amb continguts aliens a les tasques acadèmiques evidencia que el problema no és la tecnologia en si mateixa, sinó com s’utilitza i com es gestiona. Andorra és, després de Dinamarca, el país europeu on els alumnes dediquen més temps als recursos digitals a l’aula, amb una mitjana de tres hores i mitja al dia, molt per sobre d’Espanya i França, fet que convida a la reflexió sobre si aquest temps està ben aprofitat o si, per contra, cal replantejar-ne l’ús per garantir que la digitalització sigui una aliada de la pedagogia i no un obstacle per a la concentració.