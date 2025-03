Modernitzar l’administració

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La digitalització és una realitat imparable que afecta tots els àmbits de la societat i Andorra no en queda al marge. Així ho demostra l’avenç en l’estratègia de transformació digital del Govern, que ahir va exposar el secretari d’Estat de Transformació Digital, Marc Rossell, davant la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, en què es va fer balanç de les accions del 2024 i es van detallar els objectius per al 2025. Entre els més destacats hi ha el desenvolupament d’una cartera digital que permetrà als ciutadans portar al mòbil documents identificatius com ara la targeta de la CASS, el permís de conducció o el passaport. Aquesta iniciativa ja es troba en fase de proves amb previsió d’entrada en funcionament aquest any i seguirà un model de doble autenticació per garantir la seguretat en l’ús de les dades. Paral·lelament, es treballa en la digitalització de tràmits del ministeri d’Immigració, un procés que dependrà d’una anàlisi prèvia i d’una licitació per definir quins processos poden traslladar-se a un entorn electrònic. En aquest context, es preveu que el 2030 el 80% de la població tingui un nivell bàsic de competències digitals, un objectiu que ja es troba força avançat, ja que actualment aquest percentatge és del 77%. El certificat digital, que es vol estendre al 90% de la població, encara està lluny d’aquesta meta, ja que només el 47% dels ciutadans en disposen, tot i que la dada ha augmentat vuit punts respecte del 2023. Més enllà d’aquests objectius quantificables, el Govern també treballa en iniciatives com ara el centre per al benestar digital, que es vol ubicar a l’edifici Node i que no tan sols pretén actuar en prevenció de problemàtiques com el ciberassetjament, sinó que també busca oferir capacitació, formació i assessorament per garantir un ús segur i eficient de les noves tecnologies. L’accessibilitat a les eines electròniques ha d’anar acompanyada d’una educació i una protecció adequades per evitar riscos, i és fonamental assegurar que ningú quedi enrere en la transició cap a una administració i una vida quotidiana cada cop més