Els números dels vols el 2024

Qualsevol incidència amb un vol deixa perjudicats, viatgers que no arriben a temps a destí o que han de buscar alternatives de desplaçament i que perden compromisos o han d’alterar plans. Hi ha situacions sobrevingudes, com ara les meteorològiques, que hi impacten i que són irresolubles. Després hi ha eventualitats de caire tècnic, en aquest cas l’exigència a les companyies és la capacitat per minimitzar-les amb alternatives per als passatgers. La comparativa entre el 2023 i el 2024 és clarament favorable a Air Nostrum: s’han reduït les incidències meteorològiques que han obligat a fer desviaments i també les cancel·lacions i, en global, el 92% dels vols operats ho han fet sense alteracions. L’any anterior la proporció de trajectes sense incidències havia estat del 81%. En la resposta facilitada al conseller socialdemòcrata el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, posa de manifest la preocupació de d’administració perquè l’operativa funcioni de manera òptima i el seguiment que se’n fa. No pot ser d’una altra manera quan es tracta de línies donades en concessió amb el compromís de subvenció si no s’arriben a uns números d’ocupació determinats. Forné puntualitza que els contractes són de curta durada per tenir marge de maniobra per trencar la relació si és que la companyia no compleix. No sembla que ara per ara la relació amb Air Nostrum hagi de perillar, però. El projecte encetat ha demostrat que l’operativa regular a l’aeroport d’Andorra-la Seu és viable, malgrat les limitacions inherents a la seva situació. Una altra cosa és el futur, les possibilitats de créixer i avançar cap a destinacions més llunyanes. Forné també indica que s’està treballant en la qüestió de la càrrega de carburant, que és una de les mancances a resoldre per avançar. La confiança dels usuaris és un segon element fonamental per al desenvolupament de la infraestructura. I com menys problemes, més crèdit. El bon funcionament de les dues línies actuals és, per tant, determinant per al futur de l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell.