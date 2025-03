Èxit de les zones per a vianants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El cònsol major d’Andorra la Vella no posa dates i deixa clar que primer s’ha de parlar amb els comerciants però aquest 2025 i en un format encara per determinar s’assajaran talls de circulació a la part alta de l’avinguda Meritxell. És la zona que resta del gran eix comercial que conformen les avingudes Meritxell i Carlemany per convertir-se en exclusiva per a vianants després que Escaldes hagi ampliat la via pròpia fins a l’església. No és el primer cop que es planteja i és un projecte que ha de tenir, si més no, consens polític a la corporació que lidera Sergi González perquè Demòcrates ho va proposar durant la campanya electoral del desembre del 2023. En tot cas, també s’ha de buscar la sintonia amb els comerciants i és essencial treballar-ho amb Mobilitat. Perquè malgrat que la pacificació de les vies comercials suposa un salt endavant, hi ha diverses variables a tenir en compte i més en un territori, Andorra, marcat per les complicacions viàries i amb risc de col·lapse. La principal pregunta a respondre serà si les vies alternatives seran suficients per absorbir els vehicles que no puguin passar per aquest tram de l’avinguda. I més tenint en compte que en major mesura l’atractiu i profitós en clau comercial seria tancar-la en puntes d’afluència turística i, per tant, amb complicacions de mobilitat i més tensió en l’ocupació dels aparcaments. La fórmula per treure conclusions és la plantejada: comprovar per la via de les proves pilot les conseqüències que té el tancament. La reforma i embelliment d’aquest tram ha suposat una millora, amb voravies més amples i reductors de velocitat que han donat seguretat als que van a peu i tret rellevància al cotxe. Ara que les obres de la plaça del Poble han d’aconseguir que aquest punt neuràlgic guanyi ús, que no només sigui lloc de pas, una major pacificació viària de la zona suposaria un complement, un salt endavant qualitatiu. A l’espera de plantejaments, proves i resultats, és bo que s’encetin aquestes reflexions, i més quan es defensa un nou model de ciutat.