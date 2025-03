Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La reforma de l’hotel Peralba per adequar-lo a les noves funcions és imminent i el desig de la Creu Roja és que les obres necessàries estiguin acabades abans de l’estiu. En tractar-se d’un edifici que ha estat establiment hoteler, les actuacions sobre la distribució han de ser mínimes, però calen adequacions d’accessibilitat i intervencions diverses per garantir-ne les prestacions adequades per quan tingui els primers ocupants. També per ampliar les habitacions i arribar a les 36. Obres a banda, el moll de l’os del projecte són les condicions d’accés o el suport que s’oferirà als usuaris. Un repte per a una entitat que amb aquesta iniciativa fa un salt endavant en el seu programa de compromís social. Les persones a les quals s’atendrà són sovint un col·lectiu invisibilitzat en societats amb un grau notable de benestar, però hi són i oferir-los ajuda és una obligació si es volen atacar les desigualtats. La rellevància de la iniciativa no és només que se’ls doni un sostre, també que tinguin un acompanyament especialitzat que les ajudi a afrontar les problemàtiques que pateixen; fer part del col·lectiu dels més desafavorits no hauria de ser una etiqueta de per vida. L’entitat té precisament un paper clau en els pisos socials de la Fundació Armor, gestionant el programa Primer la Llar que està destinat a ajudar els inquilins, vulnerables, a dur una vida independent. Un bagatge molt útil en aquesta nova experiència que encetaran els propers mesos i que òbviament ha d’anar en sintonia amb el departament d’Afers Socials del Govern i altres entitats que treballin amb persones de perfils que es puguin beneficiar del nou projecte. Les organitzacions del teixit social fan una tasca essencial i que ha de ser complementària a la de les administracions públiques. És en aquesta complementarietat que hi ha la fortalesa, no tindria sentit que cadascú actués de manera independent. La nova infraestructura suposa un recurs important per enfortir el teixit social de suport perquè entrar a l’hotel social no ha de suposar un estigma, sinó una oportunitat.