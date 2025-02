Millores en salut mental

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La posada en marxa de la nova àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS representa un avenç significatiu en l’atenció als infants i adolescents amb trastorns mentals. La separació d’aquesta unitat respecte a l’àrea d’adults permet millorar la comoditat, la privacitat i l’adaptació dels espais a les necessitats específiques dels joves pacients. L’augment de dues a sis habitacions, totes individuals, així com la incorporació de nous despatxos mèdics, una aula de reforç acadèmic i una sala d’exercici físic, suposa un canvi qualitatiu en la manera com es presta l’atenció sanitària en aquest àmbit. A més, la possibilitat que els pares dels menors de dotze anys ingressats en llarga estada puguin pernoctar amb els fills reforça el paper de la família en el procés terapèutic, una mesura que pot contribuir positivament a la recuperació dels pacients. Aquest projecte, que ja funciona des del novembre i que compta amb una nova responsable clínica, respon a una demanda llargament esperada, tal com ha reconegut la directora del SAAS, Meritxell Cosan. La ministra de Salut, Helena Mas, ha remarcat la importància de la iniciativa com a part d’una estratègia més àmplia per millorar l’atenció en salut mental, un àmbit que ha anat guanyant pes en les polítiques públiques del país. La nova unitat, que ocupa 450 metres quadrats, és només una de les diverses actuacions en marxa, com les consultes externes de l’edifici Ròdol, els pisos per a pacients amb patologies mentals a Santa Coloma o el dispositiu residencial a la Seu d’Urgell. La necessitat de nous professionals a mesura que aquests serveis es consolidin posa de manifest que la salut mental continua sent un repte, però també una prioritat per a l’administració. L’avenç en aquest camp evidencia un canvi de paradigma en el tractament de les patologies mentals, dotant el país de recursos més adaptats a les necessitats de cada pacient. Aquest és un pas en la bona direcció, però caldrà assegurar que el sistema de salut continua reforçant-se per donar resposta a l’augment de la demanda en aquest àmbit i garantir que tots els pacients rebin l’atenció adequada en funció de la seva situació clínica.