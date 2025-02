Les urgències de l’habitatge

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’augment exponencial de les consultes a l’Institut de l’Habitatge és un reflex clar de la creixent preocupació de la ciutadania per l’accés a una vivenda digna, però també posa en evidència la manca de solucions efectives per part de l’administració. L’any passat es van atendre 1.679 sol·licituds, gairebé el doble que el 2023, i bona part d’aquest increment té lloc per l’interès generat pel registre de sol·licitants d’habitatge a preu assequible. Això demostra que la necessitat d’un parc públic és real i urgent, però alhora certifica que l’oferta encara està molt lluny de cobrir la demanda. Els problemes relacionats amb les pròrrogues forçoses dels contractes de lloguer i els requisits per accedir a ajuts per pagar la renda continuen sent els altres grans motius de consulta, la qual cosa indica que les mesures adoptades fins ara no han aconseguit revertir una situació que fa temps que és insostenible. Paral·lelament, les dades referents al programa d’avals per a la compra d’un habitatge posen de manifest el seu fracàs absolut: només vuit operacions concedides en tot un any i un total de deu sol·licituds estudiades, de les quals una es va retirar i una altra va ser denegada. La intenció del Govern de reformular aquest ajut arriba tard i amb unes perspectives de millora que, veient l’experiència, generen molts dubtes. El contrast entre les 124 consultes rebudes i els escassos vuit avals aprovats és la prova que el programa no s’ha ajustat a la realitat del mercat immobiliari ni a les necessitats de les famílies. El volum de demandes d’informació a l’Institut de l’Habitatge ha crescut un 278% des que es va crear l’oficina el 2020, una xifra que hauria de fer saltar totes les alarmes. El problema de l’accés la vivenda no tan sols no es resol, sinó que cada cop preocupa més ciutadans. Les mesures adoptades fins ara han estat parcials, insuficients o directament ineficaces. La situació exigeix una resposta contundent, estructural i a llarg termini, més enllà de pedaços que no han aconseguit cap efecte real en la vida de les persones que busquen un habitatge.