Reptes del sistema financer

L’últim informe del Fons Monetari Internacional (FMI) sobre Andorra destaca la solidesa del sistema financer, però també assenyala els reptes que cal afrontar per garantir-ne l’estabilitat a llarg termini. Tot i els bons resultats dels bancs, amb un augment dels marges d’interès i de les comissions, l’FMI remarca la necessitat de reforçar la supervisió i adaptar-se a un entorn internacional cada cop més exigent. La diversificació de l’activitat bancària és clau per reduir la dependència de les fonts tradicionals d’ingressos i incrementar la resiliència davant possibles xocs externs que podrien afectar la seva estabilitat. L’informe també valora els avenços en el marc regulador financer, però insisteix que Andorra ha de continuar harmonitzant-lo amb els estàndards europeus reforçant la supervisió i prevenint riscos com el blanqueig de capitals, aspecte essencial per mantenir la confiança dels mercats internacionals i garantir la transparència del sector. A més, l’FMI subratlla la importància de reforçar la gestió de riscos per preservar la solidesa del sector i evitar vulnerabilitats davant possibles escenaris adversos, especialment en un context econòmic global canviant. També destaca la necessitat de millorar l’accés al finançament per a empreses i emprenedors, per facilitar així la diversificació econòmica i reduir la dependència del sector bancari d’activitats tradicionals. En aquest context, recomana que la banca andorrana adopti noves estratègies per fomentar la inversió en sectors emergents i augmentar la seva competitivitat en un mercat cada cop més globalitzat, promovent la innovació i la digitalització dels serveis financers per millorar-ne l’eficiència i l’accessibilitat. Tot i la seva fortalesa actual, el Fons Monetari Internacional adverteix que Andorra no pot abaixar la guàrdia i ha de continuar implementant reformes per garantir la sostenibilitat del seu model financer a mitjà i llarg termini, per assegurar alhora un equilibri entre creixement econòmic i seguretat financera i reforçar el seu posicionament com a plaça financera competitiva i fiable a escala internacional.