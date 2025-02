Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El debat sobre la futura residència universitària de Sant Julià de Lòria evidencia la necessitat urgent d’una oferta d’habitatge accessible per als estudiants de l’UdA. L’enquesta realitzada ha deixat clar que els universitaris no poden assumir lloguers desorbitats, com els 1.700 euros mensuals que plantejava l’estudi de viabilitat encarregat per l’anterior corporació. El fet que el cònsol, Cerni Cairat, descartés aquesta proposta i apostés per un model ajustat a les necessitats reals dels estudiants és una decisió encertada. La residència no tan sols respon a una demanda del col·lectiu universitari, sinó que també pot convertir-se en una opció atractiva per als joves que volen emancipar-se i no troben alternatives assequibles en el mercat actual de lloguer, marcat per uns preus elevats i una oferta limitada. La col·laboració entre el comú, el Govern i la universitat és essencial per materialitzar un projecte que ha estat durant massa temps una promesa sense concreció. Tot i que no hi ha una data definida per a la finalització, l’objectiu de tenir-la enllestida abans del final del mandat és ambiciós, però necessari. Resta pendent resoldre el model de finançament, una decisió clau per garantir la viabilitat i sostenibilitat del projecte. La disjuntiva entre una inversió pública o una concessió privada ha de tenir en compte no tan sols els costos, sinó també l’accessibilitat econòmica per als estudiants i el control sobre la qualitat i preus del servei. A més, caldrà establir mecanismes de regulació perquè la residència compleixi la seva funció social i no acabi convertint-se en una oferta més dins del mercat immobiliari, amb preus que dificultin l’accés als estudiants. El compromís de fer les coses bé i sense presses és lloable, però cal evitar que aquesta prudència es tradueixi en retards innecessaris que acabin posposant, una vegada més, la creació d’un recurs fonamental per a l’educació superior al país i el desenvolupament acadèmic i personal de molts joves que veuen en aquesta residència una oportunitat per progressar.