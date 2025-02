Polèmica oposició docent

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera convocatòria interna per consolidar places de professor a l’Escola andorrana ha destapat un malestar profund entre els candidats i ha derivat en un debat polític que ha arribat al Consell General, on Andorra Endavant i Concòrdia han demanat explicacions al Govern davant d’uns resultats que consideren preocupants. La baixa taxa d’aprovats –només sis dels trenta-un aspirants han superat les proves professionals– ha encès les alarmes, especialment perquè molts dels candidats són docents interins amb anys d’experiència, que han estat valorats positivament en les avaluacions anuals i que, fins ara, s’han considerat aptes per a la docència. La duresa del procés, amb qualificacions sorprenentment baixes en algunes proves, ha generat indignació, fins al punt que una de les aspirants ha fet arribar una carta al ministre d’Educació expressant perplexitat per haver rebut notes d’uns i dosos tot i tenir més d’una dècada d’experiència a les aules. Els dubtes sobre els criteris d’avaluació són legítims i requereixen una resposta clara per dissipar qualsevol sospita d’arbitrarietat o d’excés de rigor. El Govern defensa la validesa del procés i argumenta que, en ser una convocatòria per a places fixes, les exigències són més altes que les de les avaluacions anuals als interins, una explicació que no satisfà del tot els afectats, que es pregunten si el nivell de dificultat ha estat desproporcionat. L’executiu, que haurà de donar explicacions per escrit al Consell General, té ara la responsabilitat de justificar la transparència del procés i assegurar-se que els criteris d’avaluació han estat objectius, equitatius i adequats a les funcions que es pretenen cobrir. El Sindicat de l’Ensenyament Públic, que va donar suport al plec de bases de la convocatòria, espera tenir accés a tota la informació abans de pronunciar-se en profunditat, però ja ha deixat entreveure la necessitat d’analitzar si l’exigència ha anat més enllà del que era raonable. Encara queden dues oportunitats per als aspirants suspesos de consolidar la plaça, però la qüestió de fons persisteix: és possible que docents amb anys d’experiència siguin realment no aptes per obtenir una plaça fixa, o bé el procés ha posat de manifest una disfunció en el sistema de selecció que cal corregir?