Contraban a França

Les xifres de decomisos de tabac i alcohol al departament de l’Arieja durant el 2024 posen de manifest l’impacte del reforç dels controls fronterers en la lluita contra el contraban. Amb un augment del 73% en cartrons de cigarrets decomissats i un 136% més de litres d’alcohol intervinguts, les autoritats franceses intensifiquen els esforços per posar fre a un fenomen que continua sent una preocupació a la regió. L’augment del 37% en la confiscació de diners en efectiu també evidencia la connexió entre el contraban i el blanqueig de capitals. La participació d’alts càrrecs institucionals, com el prefecte de l’Arieja, el fiscal de la República i l’ambaixador de França a Andorra en el darrer operatiu de control a Tarascó, subratlla la importància estratègica que aquest tema ha adquirit a l’agenda de seguretat transfronterera. La lluita contra el contraban s’ha intensificat amb una combinació de mesures, entre les quals destaquen els controls en mercaderies postals, establiments comercials, trens i autobusos, així com la creació de noves unitats de gendarmeria i duanes en punts clau com l’Ospitalet i Acs dels Tèrmes. En aquest context, el balanç del 2024 inclou més d’un centenar d’operacions del comitè de lluita contra el frau i tres accions específiques contra xarxes criminals, indicant una voluntat ferma de les autoritats per combatre aquesta problemàtica. Els controls com el dut a terme dilluns a la tarda, amb inspeccions a 34 vehicles i 47 persones, així com la detecció de casos de conducció sota els efectes d’estupefaents, reflecteixen una estratègia global que busca no tan sols combatre el tràfic il·legal, sinó també millorar la seguretat viària en un eix de comunicació de gran afluència. El contraban de tabac entre Andorra i França és una qüestió recurrent que enfronta l’equilibri entre els avantatges fiscals del Principat i les polítiques de control dels països veïns. Aquesta mena d’actuacions responen a la necessitat de protegir els interessos fiscals i sanitaris de França, així com de reduir les activitats il·lícites que poden derivar en formes de criminalitat més organitzades.