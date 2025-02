Augment dels ciberatacs

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’augment constant dels ciberatacs a Andorra, tant a particulars com a empreses, posa de manifest la necessitat urgent d’una cultura de la ciberseguretat més sòlida. Amb gairebé 4.900 dispositius de ciutadans atacats l’any passat, un 22% més que el 2023, i amb un creixement del 17% en els atacs als servidors d’empreses, la vulnerabilitat digital és una realitat creixent. L’Agència de Ciberseguretat alerta que la manca de prudència a l’hora d’interactuar a la xarxa i la confiança excessiva en missatges fraudulents són un problema greu. El fet que els usuaris més vulnerables siguin els adults posa en evidència la necessitat de millorar la formació en l’ús segur de la tecnologia, especialment entre els col·lectius amb menys coneixements digitals. Les estafes i els robatoris de dades personals continuen sent les principals amenaces, amb ciberdelinqüents que exploten qualsevol escletxa per obtenir beneficis econòmics, sovint a través de tècniques sofisticades que dificulten la detecció del frau. Pel que fa a les empreses, tot i que la majoria d’atacs no tenen un gran impacte, el risc reputacional i econòmic és elevat, amb costos de recuperació que poden arribar als 60.000 euros i amb conseqüències que poden afectar la confiança dels clients i proveïdors. Les infraestructures crítiques, com Andorra Telecom o FEDA, estan protegides i no han requerit sancions, però la seva exposició constant exigeix una vigilància continuada i protocols de seguretat actualitzats per evitar incidències greus. A més, la proliferació de la intel·ligència artificial fa que la detecció d’estafes sigui cada cop més difícil, amb amenaces com ara correus maliciosos, el phishing avançat o els deepfakes, que poden ser utilitzats per suplantar identitats o manipular informació. L’augment d’aquests atacs obliga a reforçar la col·laboració entre l’administració, les empreses i la ciutadania per establir mecanismes de protecció més robustos. En un entorn cada vegada més digitalitzat, no tan sols cal reforçar les infraestructures tecnològiques, sinó també fomentar la conscienciació i la formació en seguretat informàtica per reduir els riscos i protegir millor la societat andorrana d’aquestes amenaces creixents.