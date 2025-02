Digitalització administrativa

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un de cada dos tràmits administratius a Andorra ja es fan en línia, fet que representa un avenç indiscutible en la modernització de l’administració, però encara és insuficient en ple segle XXI. Els fulls grocs i verds de la CASS, la necessitat de desplaçar-se per gestions senzilles o la manca d’interconnexió entre institucions demostren que encara queda molt per fer. L’aposta per la digitalització ha estat clara, amb una inversió de més de 20 milions d’euros fins al 2024 i acords estratègics amb empreses com Microsoft. A més, el 73% dels tràmits ja es poden fer en línia. No obstant això, que només el 56% dels tràmits s’hagin fet digitalment el gener passat indica que la transició no és tan fluida com es voldria. La manca d’un portal unificat i l’obligació de repetir dades en diferents gestions són barreres que frenen l’adopció digital. El Govern s’ha marcat com a objectiu arribar al 75% de tràmits digitals el 2030, un repte ambiciós, però assolible si es prenen mesures decidides. És imprescindible eliminar burocràcia innecessària, garantir que tots els tràmits possibles siguin accessibles en línia i dotar d’eines als ciutadans perquè puguin fer-los de manera senzilla. La creació de l’Agència d’Intel·ligència de la Dada pot ser una eina clau, però només funcionarà si hi ha una voluntat real de coordinar esforços entre institucions i empreses. L’administració electrònica ha de ser àgil i funcional per a tothom. Encara hi ha reticències al canvi, tant dins de l’administració com entre alguns ciutadans, però la solució passa per oferir més suport i formació digital i també cal millorar la interoperabilitat entre els comuns, parapúbliques i Govern per evitar duplicitats. El ciutadà no ha de ser qui solucioni errors del sistema, sinó qui se’n beneficiï sense complicacions. Andorra ha fet un pas endavant en la digitalització, però encara li queda camí per recórrer. Si de veritat es vol una administració moderna, eficient i pròxima al ciutadà, cal abandonar definitivament la paperassa i apostar sense por per la digitalització total i efectiva com un servei real.