Ple de turistes d’esquí

Andorra afronta un dels caps de setmana més intensos de la temporada d’hivern amb una arribada massiva de turistes, especialment britànics, irlandesos i francesos, que aprofiten les vacances escolars per visitar el país. Aquest flux de visitants tindrà un impacte directe en diversos sectors, començant pel turístic, en què es preveu una ocupació hotelera pròxima al cent per cent i un alt volum de moviments en el transport. Segons Andorra Travel Service, només demà podrien arribar entre 3.500 i 3.800 turistes a través dels aeroports de Barcelona i Tolosa, fet que converteix aquesta jornada en una de les més transitades per al sector. Les empreses de transport preveuen un cap de setmana de màxima activitat, amb un total estimat de fins a 10.000 passatgers utilitzant els diferents serveis de bus per accedir a Andorra, la qual cosa posa a prova la seva capacitat operativa i la infraestructura viària del país. El comerç, especialment al Pas de la Casa, també espera jornades clau, coincidint amb el Carnaval de la zona de Tolosa, un moment que tradicionalment atrau un gran volum de compradors. Els comerciants afronten el mes de febrer com el seu particular agost, amb unes setmanes decisives per determinar l’èxit de la temporada d’hivern, tot i l’augment de preus per la inflació i un inici d’any de vendes estables però sense grans creixements respecte al 2024. Davant d’aquesta onada de turistes, la seguretat és un altre element a considerar i la policia ja té marcades aquestes dates com a moments de màxima afluència dins del calendari hivernal. El Pas de la Casa comptarà amb sis agents durant el dia i una dotzena de nit per garantir el control de la zona, en un dispositiu que es manté dins la normalitat per a aquesta època de l’any. L’arribada de turistes i la seva distribució entre les diferents parròquies posarà a prova, un cop més, la capacitat d’Andorra per gestionar grans volums de visitants i oferir una experiència satisfactòria tant en els serveis d’allotjament com en el comerç i el transport. El balanç d’aquestes setmanes serà determinant per valorar si la temporada es tanca amb xifres positives i per continuar reforçant el posicionament del país com una destinació de referència en el turisme d’hivern.