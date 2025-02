Indemnitzar les víctimes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La futura llei d’indemnitzacions per a víctimes de violència de gènere representa un canvi substancial en la protecció de les afectades, alineant Andorra amb els compromisos adquirits en el conveni d’Istanbul i corregint una mancança històrica del sistema judicial. Si aquesta normativa hagués estat vigent en els darrers nou anys, l’Estat hauria assumit 125.000 euros en compensacions, una xifra relativament modesta –14.000 euros anuals– per garantir que les víctimes rebin el que els pertoca quan l’agressor no pot fer front al pagament. La mesura introdueix un principi de subsidiarietat fonamental: l’Estat només assumirà el cost quan es demostri que el condemnat és insolvent i, posteriorment, intentarà recuperar l’import abonat, sempre que sigui possible. Tot i això, el document de valoració econòmica reconeix la incertesa sobre l’impacte futur, atès que es tracta d’un sistema inèdit al país i caldrà establir criteris reglamentaris per determinar les condicions d’accés, les possibles incompatibilitats i el procediment per reclamar les quantitats avançades. El fet que només Andorra Endavant s’oposi a aquesta modificació evidencia que hi ha un consens majoritari en la necessitat de garantir aquesta protecció, encara que sigui amb un cost afegit per a les finances públiques. No es tracta només d’una qüestió econòmica, sinó d’un avenç en drets humans i en la responsabilitat de l’Estat per garantir justícia i suport a les víctimes. Aquesta reforma també elimina la reserva a l’article 30.2 del conveni d’Istanbul, un pas necessari per adaptar la legislació andorrana als estàndards internacionals i millorar la credibilitat en matèria de protecció a les víctimes. L’executiu i els grups parlamentaris favorables hauran d’assegurar que la llei s’aprova amb una regulació clara i eficient per evitar buits legals que puguin generar incertesa o dificultar-ne l’aplicació efectiva, garantint alhora que els recursos públics es gestionen de manera òptima i que les víctimes rebin una resposta àgil i efectiva a les seves necessitats.