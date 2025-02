Un arbitratge qüestionat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conflicte entre Coopalsa i els seus treballadors continua creixent amb la decisió de l’empresa de demanar la nul·litat del laude arbitral que, parcialment, donava la raó als conductors. La maniobra posa en evidència la falta de voluntat per acceptar un procés d’arbitratge que, recordem, ha de ser un mecanisme neutral i definitiu per resoldre disputes laborals. Si Coopalsa considerava que el procés era inadequat o que hi havia defectes en la designació, hauria d’haver-ho manifestat abans de conèixer el veredicte. Ara, quan l’arbitratge no li és favorable, opta per la via judicial, allargant la disputa i generant incertesa entre els treballadors i els usuaris del transport públic. Aquesta decisió podria portar novament a una situació límit: si l’empresa continua impugnant la decisió, la possibilitat d’una nova vaga plana sobre el servei. Això afectaria directament els usuaris i un servei essencial. Coopalsa, a més, ha patit una fuga important de conductors. Professionals amb experiència han decidit marxar, aprofitant la forta demanda de xofers al mercat laboral. La resposta de l’empresa ha estat incorporar nous treballadors, especialment de Llatinoamèrica, però la seva inexperiència inicial pot afectar la qualitat del servei. L’arbitratge hauria de ser un compromís, no una opció reversible. Els conductors lamenten els canvis en els horaris i una rebaixa del sou, que els va dur a amenaçar amb la vaga. L’empresa al·lega que acatar l’aute suposa un encariment difícil d’assumir. La llei que regula aquest mecanisme estableix que un laude ferm no permet cap recurs o acció d’anul·lació tret del recurs de revisió. L’empresa demana al Superior la nul·litat, per tant, es fa necessari aclarir si l’aute que ara es posa en dubte és definitiu. També sustenta la seva decisió per defectes en el procediment seguit, per discrepància sobre els temes que eren susceptibles de ser tractats en l’arbitratge i per manca d’imparcialitat de l’àrbitre. Aquests dos últims arguments, com a mínim, es refereixen a un escenari que ja era previ a l’inici de l’arbitratge.