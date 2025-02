Estudis amb sortida laboral

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oferta d’ensenyament superior d’Andorra, com altres tantes coses, està limitada per la petitesa del territori. La possibilitat d’estudiar de manera virtual ha ampliat les opcions acadèmiques però en el que és merament presencial, l’aposta ha estat cercar formacions que puguin alimentar les necessitats del mercat laboral. El resultat és l’ampli percentatge d’estudiants sense problemes per trobar una feina un cop acaben els estudis i que inclús aconsegueixen contractes abans de completar la formació. És especialment exitós el cas d’informàtica. I històricament el que va néixer com a escola d’infermeria ha nodrit les necessitats de l’hospital i del sistema sanitari en conjunt. Totes dues van ser les primeres formacions que s’impartien, el 1988. Llavors amb una escassa dotzena d’estudiants i uns en espais de la capital i altres a Sant Julià. És història del germen de l’ensenyament superior, des de fa anys establert a la parròquia laurediana i que ara resta pendent de l’ampliació de les instal·lacions i que es desllorigui el projecte de residència. És el fruit de totes aquestes dècades de recorregut i de creixement. Després de les formacions pioneres arribarien els estudis d’empresarials o, ja més recentment, l’impuls del batxel·lor d’educació per formar mestres. El recorregut acadèmic s’ha completat amb el doctorat i l’oferta formativa també ha tingut presents les necessitats de formació continuada. Cada cop és més evident la necessitat del reciclatge professional i aquest és un altre vessant que la Universitat explota i afavoreix. Però un centre d’ensenyament superior també ha de permetre que els seus estudiants s’obrin al món perquè la mobilitat enriqueix el seu aprenentatge. De la mateixa manera, calia garantir que les titulacions fossin homologables a l’exterior perquè els alumnes poguessin sortir fora a cercar oportunitats laborals. Feina que s’ha anat desenvolupant, amb obstacles, i sobre la qual s’ha de seguir treballant. El futur i les noves oportunitats també resten pendents de si es materialitza una nova relació amb la Unió Europea.