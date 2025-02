El tramvia desitjat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern ha preferit no concretar calendaris en les últimes ocasions en què ha estat interpel·lat sobre el projecte de transport segregat entre la frontera i Escaldes. Però el secretari d’Estat de Transports, David Forné, sí que va avançar que es tracta d’una iniciativa a llarg termini, per envergadura i finançament. Sobre el que ja es treballa, i s’hi va referir Forné aquesta mateixa setmana, és en la reserva d’espais perquè el traçat a la vall central sigui factible. Els comuns de Sant Julià, Andorra la Vella i Escaldes ho han de preveure als respectius plans d’urbanisme, i ja s’han iniciat les converses. No hauria de ser un impediment preveure un traçat sobre el paper, la materialització és la part complexa. Els arguments de la plataforma nascuda per defensar un transport públic sostenible, a l’interior del territori i també de connexió des de l’exterior, estan carregats de raó. És obvi que malgrat les millores que s’han incorporat al transport públic els últims anys, especialment la gratuïtat però també la renovació de la flota de vehicles i l’ampliació de freqüències, encara hi ha impediments per convertir-lo en una alternativa eficaç al vehicle privat. Ni els horaris ni els recorreguts responen a totes les necessitats, i els usuaris dels busos pateixen les congestions de trànsit com els que es desplacen amb el seu cotxe. La plataforma retreu que les grans inversions se segueixin destinant a la xarxa viària i s’hi refereix a les variants de Sant Julià o la Massana. Però ara mateix són la resposta més ràpida per mirar de resoldre els grans problemes de mobilitat i són essencials per millorar la qualitat de vida als dos nuclis. Si la disponibilitat pressupostària fos infinita, una intervenció no hauria d’ajornar l’altra. Però de dissenyar un sistema de transport públic alternatiu se n’ha parlat molt i se n’ha materialitzat poc, i la feina que hi ha al davant és notable. El que s’ha d’exigir és el compromís que aquest cop sigui un projecte que avanci i que, mentrestant, es treballin les solucions curtterministes per a minimitzar la problemàtica de congestions i embussos.