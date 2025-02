Conveni col·lectiu bloquejat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La negociació del conveni col·lectiu del SAAS es troba encallada en un punt crític que pot afectar directament les condicions laborals dels treballadors del servei públic de salut. La direcció de l’ens ha exposat, en una nota interna, la seva versió dels fets, lamentant que la inoperativitat del comitè d’empresa pot posar en risc les millores previstes. L’argument principal és que sense un òrgan de representació estable i operatiu, el procés de negociació queda bloquejat i la renovació del conveni col·lectiu podria no arribar a bon port, amb el risc que es prorrogui l’actual i es perdin oportunitats de millora per als treballadors. Entre els aspectes concrets sobre la taula hi ha la recuperació de les primes per objectius, la revisió dels nivells C i D del pla de carrera, els canvis en el sistema de guàrdies i una anàlisi de competitivitat salarial per a col·lectius com ara el personal administratiu, portalliteres o bugaderes. La direcció defensa que aquestes mesures ja s’estaven treballant i retreu que el comitè d’empresa hagi declinat participar-hi, al·legant que se’l tracta com un actor de segona. El rerefons del conflicte no és nou i parteix d’una relació històricament complexa entre els representants laborals i la direcció del SAAS, en què la manca de confiança ha estat una constant. El problema s’agreuja pel buit de poder dins el comitè d’empresa. La dimissió del president al novembre i la falta d’una estructura estable han paralitzat la negociació des de fa gairebé tres mesos. La direcció insisteix que aquest bloqueig impedeix avançar en una proposta que beneficiaria la plantilla i adverteix que la falta d’acord suposarà la renovació automàtica del conveni actual, amb la pèrdua d’oportunitats econòmiques i de millora laboral. L’assemblea prevista per al dia 11 ha de servir per desencallar la situació i definir el futur del comitè i de les negociacions. No és només una qüestió de salaris o condicions laborals, sinó de garantir l’estabilitat i eficàcia del sistema sanitari públic, que requereix un marc clar i consensuat per evitar tensions i incertesa en la gestió del personal.