Demandes del Consell Superior

El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, ha estat contundent afirmant que el funcionament de la justícia no és l’adequat i que cal una reforma profunda per delimitar millor les competències entre el ministeri i el CSJ. El problema sorgeix del fet que les funcions es reparteixen de manera poc clara entre aquests dos organismes i els presidents dels diferents òrgans judicials, la qual cosa dificulta la gestió i l’eficiència del sistema judicial. Per això, Rossell reclama el control exclusiu sobre el pressupost, els recursos humans i la disciplina del personal per garantir un funcionament més àgil i eficaç. En aquest sentit, el Consell Superior de la Justícia treballa en una modificació de la llei qualificada de la justícia per establir una separació més clara de competències, una reforma que esperen tenir enllestida abans de final d’any perquè pugui ser presentada al ministeri i posteriorment al Consell General. La reforma també inclou una revisió de la Llei de Funció Pública per adaptar-la a les necessitats del CSJ i de l’administració de justícia en general. En el marc de la inauguració de l’any judicial, Rossell ha posat en valor la feina feta durant l’últim any, i ha destacat l’optimització de l’organització interna, la formació del cos judicial i la implantació definitiva de l’expedient judicial electrònic, mesures encaminades a modernitzar un sistema que arrossega inèrcies del passat. En aquest procés, s’han implementat eines com el reglament d’estructura orgànica i el codi ètic, destinades a dotar de més transparència i rigor la institució. També s’ha presentat un informe sobre l’impacte de gènere en l’àmbit judicial amb l’objectiu d’identificar possibles desigualtats i corregir-les. La modernització de la justícia és una assignatura pendent que cal afrontar amb decisió perquè un sistema judicial àgil i eficient és fonamental per garantir la seguretat jurídica i la confiança ciutadana en les institucions.