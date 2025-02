Garantir una vellesa digna

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’envelliment de la població comporta reptes socials i econòmics que Andorra no pot ignorar i la situació de les pensions és un dels més urgents. Les declaracions de Fèlix Zapatero, president de la Federació de Gent Gran d’Andorra, posen en evidència la dificultat que tenen moltes persones jubilades per fer front a la realitat econòmica del país amb ingressos ajustats i un cost de vida elevat. L’habitatge esdevé una de les preocupacions principals, perquè una pensió de 1.200 euros pot ser insuficient si cal destinar-ne una part substancial al lloguer. Això evidencia que la qüestió no és només l’import de les pensions, sinó també el seu poder adquisitiu real, que depèn de múltiples factors com la inflació, el preu dels serveis bàsics i el model residencial de cada persona. La reforma del sistema de cotització i el debat sobre l’edat de jubilació són qüestions estratègiques que cal abordar amb urgència i amb la implicació de totes les parts implicades. Qualsevol modificació del model requerirà temps i consens polític i social, però ajornar decisions només agreujarà el problema en el futur i podria posar en risc la sostenibilitat del sistema de pensions a llarg termini. Alhora la disponibilitat de places en residències i centres de dia és limitada i no cobreix l’increment de la demanda d’una població cada vegada més envellida. La digitalització dels serveis públics també suposa un repte per a la gent gran, que sovint veu com l’atenció presencial desapareix i es troba amb dificultats per gestionar tràmits quotidians en un entorn cada vegada més tecnològic. Malgrat això, cal destacar que Andorra ofereix una bona qualitat de vida per als residents jubilats i que la seva longevitat és un indicador positiu del sistema de salut i del benestar social. No obstant això, garantir que l’envelliment es produeixi en condicions dignes requereix polítiques públiques eficients que assegurin pensions adequades, habitatge accessible, serveis de salut de qualitat i una atenció personalitzada que permeti envellir amb seguretat i benestar en un país que afronta grans desafiaments socials.