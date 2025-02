Reforma de la justícia

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La presó preventiva ha estat tradicionalment una eina controvertida, sobretot quan s’aplica de manera excessiva i en casos en què altres alternatives podrien garantir els mateixos objectius sense les conseqüències negatives de l’empresonament anticipat. En el marc de l’obertura de l’Any judicial, la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, va plantejar la possibilitat d’introduir l’arrest domiciliari com a alternativa en determinades circumstàncies. No es tracta de relaxar la justícia, sinó d’adequar-la a principis de proporcionalitat i eficàcia. La mesura permetria reservar la presó preventiva per a casos en què realment sigui necessària, evitant perjudicis innecessaris a persones que encara no han estat jutjades. L’empresonament provisional pot tenir conseqüències greus en la vida dels afectats, des de la pèrdua de feina fins a la deterioració de les seves relacions personals i familiars. És per això que la seva aplicació ha de ser acurada i no una resposta automàtica davant de qualsevol investigació judicial. La ministra també va apuntar la necessitat de reduir els temps d’espera fins al judici, un altre element fonamental per garantir un sistema més just. La lentitud en la resolució de casos no tan sols afecta els acusats, sinó també les víctimes i el conjunt de la societat, que espera una justícia àgil i efectiva. La intervenció del president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va posar de manifest que les dilacions continuen sent un problema estructural. Identificar-ne les causes és un primer pas, però caldrà veure si les mesures adoptades suposen una millora tangible. És encertat que els errors judicials tinguin conseqüències, però això no hauria de ser només una qüestió disciplinària, sinó també un incentiu per millorar el funcionament global del sistema. La petició del fiscal general, Xavier Sopena, d’ajustar les penes de multa per delictes contra la salut pública apunta una altra disfunció que cal corregir. Totes aquestes propostes evidencien la necessitat de reformes que facin la justícia més justa, eficient i ajustada a la realitat.