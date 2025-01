Reivindicar l’educació

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El professorat exerceix un paper fonamental en la formació de les futures generacions. La seva tasca, sovint invisibilitzada, és el pilar que sustenta no tan sols el sistema educatiu, sinó també el desenvolupament social i econòmic d’una societat. Tot i això, la situació laboral dels docents a Andorra es troba en un moment crític, fet que exigeix una reflexió profunda i compromesa. Segons dades del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP), el salari base dels interins se situa en 2.250 euros mensuals, xifra que equival a 29.250 euros anuals repartits en 13 pagues. Tot i que la mitjana salarial del sector augmenta fins als 35.500 euros, continua per sota dels 40.000 euros que perceben altres cossos especials de l’administració. Aquesta diferència cal abordar-la, no tan sols com una demanda salarial, sinó com un reconeixement al paper fonamental que juga l’educació en la societat. El malestar del col·lectiu docent va més enllà dels sous. La manca de complements salarials, com els que perceben altres funcionaris uniformats, genera un greuge comparatiu evident. Aquesta situació contribueix al desgast professional, agreujat per la manca de perspectives de millora i per la jubilació imminent d’un gran nombre de professionals. Des del ministeri es reconeixen les reivindicacions del SEP com a “legítimes” i es treballa en solucions concretes, com ara la graella salarial i la carrera professional. Tot i que aquestes qüestions són complexes i requereixen una planificació tècnica acurada, el sector necessita respostes i el ministeri, temps. Les negociacions han de ser eficients per les dues bandes, per evitar que el malestar latent es tradueixi en accions com la vaga. Apostar pels docents no és una despesa, sinó una inversió directa en el futur del país. El reconeixement a la tasca docent no pot quedar en paraules. És l’hora de passar de les promeses als fets, sense oblidar, és important, que el ministre Ladislau Baró ha qualificat de “legítimes” les demandes. El diàleg és encara possible i les dues parts hi han mostrat la seva predisposició.