Un sector desbordat

Els tallers mecànics són un reflex d’un problema estructural que afecta sectors essencials de l’economia del país: la manca de mà d’obra qualificada. En un context en què el parc automobilístic nacional supera ja els 15 anys de mitjana, les reparacions i els canvis de peces han augmentat de forma proporcional. Els tallers es troben desbordats per la demanda i amb serioses dificultats per cobrir llocs de treball. Les causes d’aquesta situació són múltiples i interconnectades. En primer lloc, l’envelliment de la plantilla. Molts mecànics actuals estan a punt de jubilar-se, i el relleu generacional no arriba. La falta d’atractiu del sector entre els joves, sumada a la poca valoració de la formació professional, ha deixat una escletxa preocupant. Les jornades de treball a horari partit i a vegades maratonianes per les exigències dels clients són poc compatibles amb la conciliació familiar, i tampoc ajuden a revertir aquesta tendència. Un altre factor a tenir en compte és l’escassa incorporació de dones al sector de la reparació d’automòbils. Malgrat que els tallers estan plenament preparats per rebre treballadores, encara queda feina per visibilitzar aquesta indústria com una opció professional rendible i atractiva per al públic femení. Però la problemàtica va més enllà dels recursos humans. El retard en l’arribada de peces importades ha agreujat la congestió dels tallers. A més, el preu dels cotxes nous ha crescut molt més que els salaris, cosa que porta molts conductors a allargar la vida útil dels seus vehicles perquè els preus actuals no estan a l’abast de gran part de la població. Aquest problema no és exclusiu del sector mecànic. Professions essencials com fusters, lampistes o constructors viuen situacions similars. A Andorra, l’elevat cost de la vida i la dificultat per trobar habitatge assequible fan que la importació de mà d’obra sigui pràcticament inviable. És hora d’actuar. Cal adaptar la formació professional a les necessitats del mercat i promoure polítiques que incentivin la incorporació de joves i dones a sectors essencials.