De la reacció a la prevenció

El recent informe de Protecció Civil del 2024 posa en relleu els esforços d’Andorra per protegir la ciutadania davant un escenari climàtic cada cop més advers. Les iniciatives descrites –formació de professionals, sensibilització ciutadana i la millora de protocols– són passos notables en la direcció correcta. Tanmateix, és legítim qüestionar si aquestes accions són suficients per fer front a la velocitat i la magnitud amb què el canvi climàtic afecta. Els fenòmens extrems –com les intenses nevades o les onades de calor– són cada cop més freqüents i representen només la punta de l’iceberg. El document descriu una resposta més organitzada i àgil gràcies a la coordinació amb institucions i a la creació de nous recursos, com el Centre Nacional d’Emergències. Però, quina capacitat hi ha realment per adaptar-nos a un context en què els riscos no només es multipliquen sinó que també evolucionen amb una imprevisibilitat alarmant? Un dels punts forts destacats és la consolidació del Cos de Voluntaris, que rebrà formació per donar suport a situacions d’emergència. Aquesta xarxa de suport és essencial en moments crítics, però és suficient per protegir comunitats cada cop més exposades? El document també menciona avenços en la redacció del Pla Territorial Nacional de Protecció Civil, una eina estratègica que caldrà implementar amb urgència si volem tenir una resposta realment efectiva davant dels riscos climàtics. Un aspecte crucial, que sovint queda relegat, és el rol de la prevenció a llarg termini. Tot i que es valoren les accions formatives en escoles i entre col·lectius vulnerables, cal ampliar aquest enfocament cap a una sensibilització transversal que involucri tots els sectors de la societat. No podem limitar-nos a gestionar les emergències després que succeeixin; cal invertir en infraestructures resilients i promoure polítiques públiques que redueixin dràsticament les emissions de gasos d’efecte hivernacle. El canvi climàtic exigeix més que respostes puntuals. Requereix una transformació estructural en la manera com planifiquem i vivim.