Es necessiten metges

En la resposta a una pregunta parlamentària de la consellera d’Andorra Endavant Noemí Amador, la ministra Helena Mas apunta que “s’està treballant en l’estudi de diverses estratègies per atraure i retenir professionals, i de manera continuada s’analitza l’evolució en el nombre de professionals sanitaris”. Mas no avança quines són aquestes estratègies i la resposta no difereix gaire del que des del ministeri s’ha anat repetint quan es planteja com afrontar aquesta problemàtica compartida i que, localment, pot agreujar-se fruit de les jubilacions futures. La direcció general del SAAS ha plantejat ja alguns canvis legislatius per intentar explotar aquesta especificitat del sistema sanitari andorrà que és l’activitat per compte propi, abans medicina liberal. Els mateixos facultatius coincideixen que aquesta pot ser una fórmula per mirar de competir amb els sistemes veïns en la captació de professionals perquè la medicina no s’escapa d’una tendència que mou les noves generacions de treballadors, la rellevància cada cop major que se li dona a la conciliació, a compaginar feina i temps lliure. Una gestió de l’horari que permet la consulta pròpia, malgrat que aquesta alternativa ha d’anar lligada a la necessària cobertura de les necessitats assistencials de l’hospital, que és el que també planteja el SAAS. Un seguit de fronts que necessiten una definició política que no s’hauria de demorar gaire. Les especificitats del sistema també donen sortida a les llistes d’espera, evitant les demores excessives. Si cap dels professionals establerts a Andorra d’una determinada especialitat no pot donar l’atenció en el temps marcat per la regulació el pacient pot acudir a visitar-se a fora amb la mateixa cobertura de la CASS que tindria al Principat. Però el país hauria de poder donar resposta a aquells problemes de salut que no tenen la complexitat que sí que necessita de l’atenció a l’estranger. L’escassetat de professionals obliga els països a moure’s i això implica la revisió de condicions laborals. La competència pot ser ferotge.