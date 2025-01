Nova vida per als Pouets

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La iniciativa del comú d’Andorra la Vella per rehabilitar l’edifici dels Pouets és un pas necessari per revertir anys d’abandonament i donar una nova vida a un equipament amb un gran potencial. Inaugurat el 1995 com una proposta innovadora per solucionar la manca d’aparcament al centre, l’estructura mai no va funcionar segons les expectatives. Les avaries freqüents i els elevats costos de manteniment van ser factors clau que van limitar-ne l’ús, fins al seu tancament definitiu el 2017. Ara, el projecte Recuperem espais públics ofereix una oportunitat per transformar aquest espai cèntric en un actiu realment útil per a la comunitat. El concurs de concessió obert pel comú no tan sols busca propostes creatives, sinó que també obliga les empreses interessades a assumir les obres de remodelació, la gestió i el manteniment futur de l’edifici. Aquesta aposta combina la rehabilitació d’infraestructures amb la dinamització econòmica i social, garantint que el projecte tingui una viabilitat a llarg termini. Un aspecte destacable és que el concurs no limita els usos futurs de l’espai als d’un aparcament. Això obre la porta a propostes que podrien convertir els Pouets en un centre cultural, un espai comercial o qualsevol altra funció capaç d’enriquir la vida urbana de la parròquia. A més, es tracta d’una acció estratègica que podria contribuir a revitalitzar un barri que necessita dinamisme. Amb tot, la història dels Pouets ens recorda la importància de planificar amb rigor les infraestructures públiques. El fracàs inicial de l’aparcament posa de manifest que innovar sense una anàlisi tècnica i econòmica sòlida pot portar a dècades de problemes. Per això, el nou concurs també ha de ser una oportunitat per aprendre dels errors del passat i garantir que el projecte resulti sostenible. El comú ha mostrat amb aquesta iniciativa una voluntat clara de revertir l’abandonament d’espais públics i implicar el sector privat en la seva revitalització. Ara, caldrà veure si les propostes presentades responen a les necessitats actuals d’Andorra la Vella i si poden transformar un espai problemàtic en un referent per a la parròquia.