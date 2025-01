Conveni amb el Guttmann

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La renovació de l’acord entre el ministeri de Salut i l’Institut Guttmann és una mostra del compromís del país amb la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Aquest conveni actualitzat no tan sols amplia les prestacions ofertes als pacients andorrans, sinó que també reforça la formació dels professionals que els assisteixen. Es traça així una línia clara cap a l’excel·lència en neurorehabilitació, un camp en què els avenços constants obliguen a una adaptació permanent. L’acord destaca per incloure serveis centrats en etapes clau del procés de rehabilitació. Especialment rellevant és l’atenció a la fase intermèdia, un moment crucial per preparar el pacient per a la tornada a casa i garantir una transició harmònica cap a la vida quotidiana. Iniciatives com el Programa Pont, que enforteix la comunicació entre el Guttmann i l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, són un exemple de com la col·laboració pot millorar significativament els resultats assistencials i l’autonomia dels pacients. El paper de l’Institut Guttmann com a centre de referència internacional reforça la importància d’aquest conveni. Des de l’inici de la relació, l’any 2008, el centre ha atès gairebé 200 pacients andorrans, oferint un total de 485 prestacions. Aquest historial reflecteix l’eficàcia de la col·laboració, però també evidencia la necessitat d’una actualització que respongui a l’evolució del sector i a les noves demandes dels usuaris. Tot i ser un servei molt especialitzat, el cost per al pacient es manté parcialment cobert per la CASS, fent-lo accessible per a la majoria. També cal destacar iniciatives com el Programa Vida Activa, que prepara els pacients per reprendre una vida autònoma en un entorn realista i controlat. Aquest acord, supervisat per una comissió de seguiment, apunta a millorar la qualitat de l’atenció i reforçar la capacitat del sistema sanitari andorrà per adaptar-se als reptes creixents en neurorehabilitació. Aquesta aposta per la innovació i la formació contínua consolida Andorra com un país que prioritza el benestar dels ciutadans.