Massa accidents mortals

Les carreteres andorranes van registrar el 2024 sis víctimes mortals, una xifra alarmant que obliga a reflexionar sobre la seguretat viària al Principat. A aquestes pèrdues s’hi sumen dos residents morts en sinistres a Catalunya, elevant a vuit les tragèdies relacionades amb el trànsit que han marcat l’any. Aquesta dada evidencia que cal intensificar els esforços per minimitzar els riscos viaris i, sobretot, garantir que es posin els mitjans adequats per evitar que aquesta llista creixi. Els accidents han tingut lloc en contextos i circumstàncies diverses, com atropellaments en zones concorregudes, sortides de via o col·lisions vinculades a indisposicions mèdiques dels conductors. Però, malgrat la seva variabilitat, comparteixen un fet essencial: en la majoria de casos, la seva gravetat es podria haver reduït amb millores en la infraestructura viària, més sensibilització ciutadana i un enfocament preventiu més rigorós. És urgent que les administracions prioritzin aquesta qüestió i no esperin que el problema s’agreugi. És imprescindible intervenir en els trams amb dificultats tècniques, especialment aquells que acumulen sinistres, així com en àrees amb alta densitat de vianants, on els atropellaments han estat fatals. Mesures com millorar la il·luminació, reforçar la senyalització i promoure l’ús d’elements reflectors en els vianants poden semblar senzilles però tenen un gran impacte preventiu. Paral·lelament, és necessari insistir en la formació contínua dels conductors, especialment dels motoristes, així com establir controls més estrictes per evitar factors de risc com la conducció temerària, les distraccions o l’excés de velocitat. Cal assumir que les carreteres són un espai compartit i que la seguretat depèn tant de les normes com de la responsabilitat de cadascú. Cada accident mortal és una pèrdua irreparable i un recordatori de la importància de prioritzar vides humanes per sobre de qualsevol altra consideració. És una qüestió de compromís col·lectiu i, sobretot, de justícia per a les víctimes i les seves famílies, que mereixen que s’actuï amb determinació per evitar que altres hagin de viure el mateix dolor.